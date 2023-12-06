Британська розвідка: Москва намагається вдосконалити "Шахеди"

Росія намагається вдосконалити іранські ударні дрони Shahed, якими атакує об’єкти на території України, на основі досвіду їхнього застосування, зазначає розвідка Великої Британії. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 6 грудня, повідомляє Європейська правда.

За даними відомства, РФ могла доповнити іранські дрони озброєнням, виготовленим на своїх заводах.

Розвідка наводить дані кінця листопада про те, що в одному зі збитих Shahed виявили українську SIM-карту і 4G-модем.

Як зазначили у відомстві, таким чином РФ намагається покращити наведення в режимі реального часу з використанням вишок стільникового зв'язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації.

Крім того, припускають британські аналітики, це може бути спробою послабити українські засоби радіоелектронної боротьби.

Крім того, деякі інші ударні дрони російського виробництва були пофарбовані у чорний колір, що ускладнює їхнє візуальне виявлення вночі.