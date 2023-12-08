Guardian: Єврокомісія планує розморозити для Угорщини 10 млрд євро

Європейська комісія наступного тижня планує розморозити для Угорщини 10 млрд євро. Це є третьою частиною загального призупиненого фінансування для країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Дипломати з ЄС спробували виправдатися, що це станеться нібито не через шантаж з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово погрожував заблокувати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті лідерів наступного четверга та п'ятниці.

"Обрано невдалий час, тому що це схоже на торгівлю кіньми, але це не так" , - сказав один дипломат.

Не всі гроші будуть розморожені для Угорщини

Джерела видання повідомляють, що Європейська комісія нічого не може зробити з термінами, оскільки Угорщина виконала запитані судові реформи, необхідні для розблокування частини призупинених коштів. Інша частина фінансування залишиться замороженою через недотримання інших критеріїв верховенства закону.

"Уперше Угорщина справді відповіла на наші запити і зробила все, щоб забезпечити незалежність судової влади, тому гроші будуть виділені" , - сказало джерело.

У грудні минулого року було висунуто чотири умови щодо незалежності судової влади, і угорський уряд заявив, що виконав вимоги ЄК. Проте, угорське громадянське суспільство і групи, а також низка членів Європарламенту заявляють, що Угорщина фактично не повністю завершила реформи.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС

У листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн на шляху до вступу до Європейського союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

На початку грудня угорська правляча партія закликала уряд не розпочинати переговори про вступ України до ЄС.

Раніше ми писали, що, за словами журналіста "Радіо Свободи", Угорщина блокуватиме питання України на саміті ЄС.