Російська ЦВК дозволила провести вибори Путіна на окупованих територіях

Голосування на виборах президента Росії у березні 2024 року пройде також на окупованих територіях України, про анексію яких раніше оголосила російська влада. Рішення про це ухвалила у понеділок російська Центральна виборча комісія, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляє ЦВК, вона провела консультації щодо "можливості проведення виборів на території чотирьох регіонів, де введено воєнний стан". Йдеться про Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області (у російській офіційній термінології - "ДНР" і "ЛНР"). Стверджується, що представники Міноборони, ФСБ та російської влади регіонів висловилися за проведення голосування.

На цих територіях у вересні вже відбувалося голосування на виборах до місцевих органів влади. Сформовані Росією виборчі комісії звітували про високу явку.

При цьому на цих територіях продовжуються активні бойові дії. Жодна з чотирьох областей повністю не під контролем Росії. Зокрема, під контролем України два обласні центри – Херсон та Запоріжжя.

Раніше було прийнято поправки до законодавства, що дозволяють проводити голосування за умов воєнного стану.

Copyright (c)2023 RFE/RL, Inc. Використовується з дозволу Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.