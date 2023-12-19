НБУ: Експортери втратили близько 160 млн доларів через блокаду західного кордону

За розрахунками Національного банку українські експортери втратили близько 160 мільйонів доларів внаслідок блокади окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони, повідомляє Економічна правда.

Про це регулятор повідомив у відповідь на запит ЕП.

Втрати імпорту виявилися набагато більшими, підкреслюють у Нацбанку.

"За оцінками НБУ, блокада окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони України зумовила втрати експорту в листопаді в сумі 160 млн дол. та зниження імпорту на 700 млн дол. Більші втрати імпорту зумовлені його вищою залежністю від автоперевезень порівняно з експортом" , — пояснили там.

У Нацбанку підкреслюють, що станом на 17 грудня середньоденна кількість вантажівок, що перетнули кордон Польщі з початку блокади, скоротилася на 40% порівняно з середніми значеннями жовтня.

Водночас в НБУ зазначають, що перевізники почали переорієнтовуватися на інші напрямки, зокрема зросла кількість перетинів кордону через пункти пропуску з Румунією (на 7%), Угорщиною (на 1%) та впала кількість перетинів кордону з Молдовою (на 4% та зі Словаччиною на 13%).

"Ключовою причиною зменшення кількості перетинів кордону зі Словаччиною була невизначеність, зумовлена короткостроковими блокуваннями одного з пунктів пропуску на кордоні з цією країною. Проте втрати від блокування кордону зі Словаччиною очікуються значно нижчими, ніж від блокування кордону Польщі, оскільки через нього проходило лише близько 5% вантажних автомобілів" , — пояснюють у Нацбанку.

Там додають, що загалом середньоденна кількість вантажівок, що перетнули всі наземні кордони впродовж 6 листопада-10 грудня скоротилася на 23% порівняно з жовтнем. Перекрити таке падіння вдалося завдяки переорієнтації логістичних ланцюжків на залізницю та морський коридор, обсяги перевезень яким продовжують зростати.

"Переорієнтація імпортних поставок пального на залізничний транспорт, подальше нарощування перевалки як експортних, так і імпортних вантажів через новий морський коридор та певне послаблення блокади протягом другої декади грудня дає змогу зменшити оцінки подальших втрат експорту до 120 млн дол. на місяць, а імпорту – до 500 млн дол. на місяць" , — додали у Національному банку.

Нагадуємо:

Блокування українсько-польського кордону призвело до зниження експорту через пункти пропуску на 40%, що, своєю чергою, спричинило втрату держбюджетом 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.