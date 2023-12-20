В Україні викрили наркосиндикат з річним прибутком понад 100 млн гривень

Українські правоохоронці викрили наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складає понад 100 мільйонів гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Поліцейські з'ясували, що угруповання з 44 осіб діяло на території Києва, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Вони торгували кокаїном, екстазі, канабісом, MDMA, гашишем, кетаміном та амфетаміном.

У спецоперації з викриття зловмисників взяли участь понад 400 правоохоронців.

Наркобізнес організували троє чоловіків віком від 27 до 30 років. Вони задіяли ще двох жителів Києва, які безпосередньо працювали керівниками угруповання.

"Зловмисники налагодили канал постачання наркотиків та психотропів з країн ЄС на територію України. Збували свою продукцію оптовими партіями довіреному колу осіб. За "товар" клієнти розраховувалися криптовалютою" , - уточнюють у поліції.

Там додали, що "товари" відправляли 27-річний луганчанин та 28-річний харків'янин, які проживають за кордоном. Вони маскували наркотики у різних предметах побутової техніки.

Вчора, 19 грудня, було проведено 58 одночасних обшуків. В їх результаті було вилучено: 330 грамів кокаїну, 564 грами амфетаміну, 200 грамів солей A-PVP, 1236 таблеток екстазі, 100 марок ЛСД і не тільки. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків - понад 5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні викрили торговців, які ховали наркотики у пральному порошку.

Вони переправляли для продажу в Україні іноземні пігулки "Субутекс", які містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.