F-16, які отримає Україна, будуть потребувати модернізації – Ігнат

Західні партнери передадуть Україні літаки F-16. Однак вони потребують певної модернізації, щоб відповідати можливостям російської авіації.﻿ Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Треба ці літаки буде модернізовувати, тому що ми протистоїмо серйозній "машині". Російська авіація це близько 1,5 тисячі бойових літаків, які є в складі РФ... Таким чином вони мають технологічні літаки Су-35 Су-34. Потрібно, щоб F-16 не уступав по параметрах" , - сказав Ігнат.

Він зауважив, що Росія звичайно використовує проти України не всю свою армаду, однак літаки окупантів технологічно більш розвинені.

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16, яку саме очолили Нідерланди та Данія. Загалом Україна отримає не менше 61 літака з Данії та Нідерландів.

За даними Politico, українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і 25 жовтня вже розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

Додамо, що 7 листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр.

У Повітряних силах ЗСУ сподіваються, що перші F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року.