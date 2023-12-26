"Слугам народу" порадили не коментувати законопроєкт про мобілізацію – ЗМІ

Депутати від фракції "Слуга народу" отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Верховної Ради законопроєкту про удосконалення мобілізації і військового обліку, повідомляє Українська правда.

За даними джерел видання, у фракції наголосили на необхідності дотримуватись однієї з президентом лінії з огляду на "чутливість питання", тому "мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить".

У фракції підкреслили, що тут необхідно проявити дисципліну і утримуватись від коментарів доти, поки військове керівництво не почне коментувати положення законопроєкту і не пояснить суспільству, чому саме такі норми пропонуються і чим вони вмотивовані.

"Фракції слід утриматися від коментарів з цього приводу в ЗМІ, на міжнародному рівні, в соцмережах, в особистих комунікаціях. Всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню" , - наголосили у "Слузі народу".

Нагадаємо, 25 січня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".