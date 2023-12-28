Ще два енергоблоки на ТЕС вийшли в аварійний ремонт – Міненерго

В аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС у різних регіонах країни, з аварійного ремонту в резерв перевели 1 енергоблок.﻿ Про це заявили в Міністерстві енергетики, повідомляє Економічна правда.

Станом на 10:00 28 грудня в резерві перебувають 6 блоків ТЕС, які можуть бути підключені до роботи у разі потреби.

"Ситуація контрольована. Генерації, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також планується комерційний експорт електроенергії. Графіки відключень не застосовуються" , - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. У середу у денні години спостерігався профіцит. Для балансу системи протягом денних годин (з 13:00 до 16:00) надлишки електроенергії обсягом у 600 МВт-год передавалися до енергосистеми сусідньої Польщі.

Також вдень застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з ВДЕ.

"Минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС на Донеччині, пошкоджено обладнання станції та електромережі біля неї. Також обстріли сталися вранці. Через обстріли в регіоні знеструмлювалися повітряні лінії - були відключені споживачі.

На Чернігівщині через ворожі обстріли було пошкоджено мережі обленерго. Це призвело до відключення понад 2 тисяч побутових споживачів" , - додали в Міненерго.

Щодо ситуації на ЗАЕС - рівень води у ставку-охолоджувачі залишається стабільним на рівні 15,64 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.