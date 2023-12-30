У державному "Sense Bank" обрали голову правління

Через чотири місяці після звільнення колишнього голови, наглядова рада АТ "Sense Bank" обрала головою правління Олексія Ступака, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Sense Bank".

Як зазначається, на посаду голови правління відбувався запеклий конкурсний відбір, за результатом якого обрали Олексія Ступака, який обіймав посаду директора з корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу банку.

Відбір відбувався із залучення міжнародної рекрутингової компанії "Odgers Berndtson".

Олексій Ступака стане головою правління банку після погодження його кандидатури Національним банком. Колишній керівник банку, Дмитро Кузьмін був звільнений у серпні 2023 року після трьох тижнів головування.

Нагадаємо:

16 серпня частка держави в банківському секторі після націоналізації "Сенс Банку" зросла до 53,2% за чистими активами.

14 серпня повідомили, що керівник націоналізованого "Сенс банку" Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку.