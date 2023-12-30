Кабмін ухвалив рішення про перетворення "Енергоатом" на акціонерне товариство

Кабмін ухвалив рішення про перетворення ДП "Енергоатом" на акціонерне товариство. 100% акцій буде належати державі, вся власність "Енергоатому" збережеться, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки на сайті Уряду.

Зазначається, що Кабмін затвердив статут акціонерного товариства, положення про наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради.

Згідно з рішенням Уряду, акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків ДП "Енергоатом" із дня державної реєстрації товариства. 100% акцій, які будуть належати Уряду не підлягатимуть приватизації, або іншому виду відчуження.

Також повідомили про призначення тимчасових виконувачів обовʼязків членів правління АТ "Енергоатом".

Як відомо, корпоратизація держпідприємств є обовʼязком України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС

Нагадаємо:

1 грудня 2023 року Міністерство енергетики оголосило про укладення угоди з компанією ТОВ "Екзекьютів Серч Юкрейн", яка здійснюватиме пошук кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому".

17 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про корпоратизацію "Енергоатому".

6 лютого 2023 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №8067 про корпоратизацію "Енергоатому".