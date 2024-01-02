У ТЦК підтвердили, що шукають "ухилянтів" на блокпостах у Київській області

Комендатурі та поліції Київської області поставили завдання "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію", на блокпостах.﻿﻿ Про це заявили в Київському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у відповіді на запит, повідомляє Українська правда.

"З метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, відповідно до пунктів 5.4.2. протоколу засідання оперативного штабу ради оборони Київської області від 18 грудня №229, Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Управлінню патрульної поліції у Київській області ДПП, Комендатурі Київської області поставлено завдання: "у взаємодії опрацювати та впровадити додаткові заходи на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах у межах Київської області, з метою виявлення осіб, то вчинили порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку" , – йдеться у відповіді.

В ОТЦК наголосили, що співпрацюють з поліцією та діють виключно в рамках чинного законодавства,

Також у відповіді на запит зазначено, що в Київській області з 26 грудня 2023 року по 06 січня 2024 року проводяться "заходи, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим военного стану", а саме заходи щодо виявлення розвідувально диверсійних груп.

Проте з відповіді незрозуміло, чи впроваджені заходи щодо пошуку порушників законодавства про мобілізацію на блокпостах лише на період з 26 грудня по 06 січня.