Удар по Україні 2 січня: загинуло 5 людей, ще 130 постраждалих (Оновлено)

У результаті масованого удару росіян 2 січні, в Україні загинуло 5 людей, ще 130 – постраждало, у самому Києві продовжують ліквідувати пожежі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ДСНС.

"Загалом на даний час внаслідок атаки по Україні загинуло 5 людей, ще 130 – постраждало".

Рятувальники повідомили, що станом на 16:00 підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі за двома адресами у Подільському районі Києва.

Також у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.

Рятувальники відзначили, що під час масованого обстрілу на місцях було задіяно понад 500 рятувальників та 111 одиниць техніки.

Оновлено: Станом на 17:00 до 127 збільшилася кількість постраждалих загалом по Україні. Кількість загиблих не змінилась.

Оновлено: Станом на 18:00 рятувальники повідомили про 129 постраждалих. Роботи з ліквідації тривають у Харкові та у столиці.

О 18:30 у МВС повідомили про 130 постраждалих загалом в Україні. 61 з них у Харківській області, 52 у місті Києві, 16 у Київській та 1 у Запорізькій областях.

Що було раніше: 2 січня росіяни запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. В основному цілили по столиці.

Передсторія: