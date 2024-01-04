В "Енергоатомі" назвали причину недопуску росіянами МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС

Недопуск експертів МАГАТЕ в реакторні зали Запорізької АЕС є спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента "Енергоатому" Петра Котіна.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, факт недопуску експертів моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії до реакторних залів, де розташовані активні зони реакторів і міститься відпрацьоване ядерне паливо, може бути спробою російських окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС.

Він наголошує, що єдиним легітимним оператором найбільшого в Європі атомного об'єкта - Запорізької АЕС - є "Енергоатом", тож лише повернення станції під повний контроль України може забезпечити її ядерну та радіаційну безпеку.

"Єдиний вихід - повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не тільки ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права" , - зазначив Котін.

Що передувало

Учора стало відомо, що експертів Міжнародного агентства з атомної енергії не пускають у частину залів на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків №№ 1, 2 і 6" , - йдеться в заяві.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ вперше не були допущені до реакторної зали енергоблока, який перебував у "холодному зупині". Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо.