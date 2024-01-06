НБУ: Реальні зарплати українців зростають три квартали поспіль

Пожвавлення економіки та сповільнення інфляції сприяли відновленню зростання реальних зарплат з ІІ кварталу 2023 року (за офіційними даними Державної служби статистики). Реальні зарплати відновили зростання не лише завдяки бюджетним виплатам, а й ресурсам підприємств, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2024 року).

За оцінками НБУ, зростання зарплат збереглося і у IV кварталі.

Проте зростання зарплат було нерівномірним за видами діяльності: так, у ІІІ кварталі 2023 року середні зарплати в реальному вимірі у торгівлі, ІТ та низці інших ВЕД перевищили рівень ІІІ кварталу 2021 року (тобто до повномасштабного вторгнення). Натомість нижчими за цей рівень залишалися зарплати в окремих секторах послуг, будівництві, освіті та транспорті, йдеться в огляді.

Як зазначають в НБУ, бюджетні виплати, зокрема, військовим, пенсії та соціальні допомоги залишалися вагомим джерелом зростання доходів домогосподарств.

Непрямі показники оцінки доходів населення України свідчать про їхнє зростання в реальному вимірі (з урахуванням інфляції).

Прогноз щодо зарплат

За даними Держстату, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2022 році скоротилися на 14,1%.

За даними уряду, 2022 року середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто становила 14 847 гривень, а скоригована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

Уряд прогнозує, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.