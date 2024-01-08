Байден не знав про госпіталізацію глави Пентагону – Bloomberg

Президент США Джо Байден чотири дні нічого не знав про госпіталізацію глави Пентагону Ллойда Остіна через низку помилок. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

У матеріалі йдеться, що відсутність інформації про госпіталізацію глави оборонного відомства приголомшила Білий дім і Конгрес.

За словами одного зі джерел, Остін, який пройшов процедуру обстеження наприкінці грудня, не сказав своїм співробітникам, що вони повинні повідомити іншим про його госпіталізацію до Медичного центру Волтера Ріда в новорічну ніч після сильного болю.

Крім того, керівник апарату Остіна Келлі Магсамен хворіла на грип і також нікого не повідомила, що також додало плутанини, розповів один із співрозмовників.

За даними джерел агентства, військовий помічник Остіна швидко призначив заступника міністра оборони Кетлін Хікс відповідальною за управління Пентагоном, хоча їй також не повідомили про причину такого рішення.

Якби ситуаційний центр Білого дому зателефонували Остіну, їх би з'єднали з Хікс, і не було б розриву у ланцюгу командування або загрози національній безпеці, додав співрозмовник.

Згодом речник Пентагону Пат Райдер поінформував, що з п’ятниці Остін "отримував оперативну інформацію і надавав необхідні вказівки своїй команді", а також підтримував зв'язок з вищим керівництвом, в тому числі з Хікс. За словами Райдера, в суботу Остін отримав електронну версію щоденного брифінгу президента.

У неділю Пентагон повідомив, що Остін передав деякі оперативні обов'язки Хікс як своїй заступниці, що відбувається час від часу і "не пов'язано головним чином з питаннями, пов'язаними зі здоров'ям".

Співрозмовники агентства розповіли, що команда Остіна розуміє, що її підхід до інформування про хворобу – особливо неповідомлення Білого дому і Конгресу – було неприйнятним і не може повторитися. Водночас Остін не планує йти у відставку через це, додав він.

За словами американського високопосадовця, існують постійні протоколи, які гарантують, що Білий дім може зв'язатися з урядовцями США.

Байден і Остін не розмовляли один з одним протягом двох днів після того, як у четвер президенту повідомили про проблеми зі здоров'ям його міністра оборони, але в суботу ввечері вони поговорили.

Один із посадовців заявив, що американський президент повністю довіряє Остіну.

Нагадаємо, 5 січня речник Пентагону генерал Патрик Райдер повідомив, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.

За даними ЗМІ, Остін провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії.

Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".

Сам Остін в опублікованій Пентагоном заяві повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ і визнав, "що міг би зробити кращу роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".