У Повітряних силах не підтверджують збиття "Шахеда" з реактивним двигуном

В Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном. Про це заявив речник Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов - нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 "Шахед", чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти" , - заявив Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового "Шахеда", Ігнат назвав новий БпЛА "міні крилатою ракетою". Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

Днями військовослужбовець й експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов розповів про те, що в Україні нібито збили перший Shahed-238, який має реактивний двигун. За його словами дрон нібито долетів до середини країни, а його швидкість була більше ніж 500 км/год.

"Шахед" з реактивним двигуном

В листопаді у столиці Ірану Тегерані представили нову модифікацію ударного БпЛА Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238. Її презентували у трьох версіях із різними системами наведення.