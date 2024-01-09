Британська розвідка прокоментувала ракетну атаку РФ по Україні 8 січня

Британська розвідка вважає, що масштаб російської ракетної атаки проти України 8 січня відображає рівень успіху, досягнутий ЗСУ під час ударів по Криму 4 січня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 9 січня.

У відомстві звернули увагу на те, що 4 січня Україна атакувала російські цілі на аеродромі Саки та в Севастополі.

"Ці атаки ймовірно понизили поінформованість та покриття російської ППО над кримським регіоном" , – йдеться в огляді.

Британська розвідка вважає, що відповіддю на це стала серія ракетних атак Росії проти України 8 січня, коли було завдано ударів в тому числі по Кривому Рогу та Запоріжжю.

"Це знову демонструє неефективність російської ППО у захисті ключових локацій, незважаючи на їхню підвищену готовність. Масштаб російської відповіді ймовірно є показником успіху, досягнутого Збройними силами України під час ударів 4 січня" , – резюмували в Міноборони Британії.

Російські окупанти вночі та вранці 8 січня випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракет різного типу і "Шахедів"; 18 ракет і всі 8 "Шахедів" вдалося збити.

Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

РФ цілила по різних регіонах України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямували по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.