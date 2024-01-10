У РФ заявили про збиття безпілотника у Саратовській області

У ніч на 10 січня у Росії протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник над Саратовською областю.﻿﻿ Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляє Українська правда.

Подробиць російське Міноборони не повідомляє.

Варто зазначити, що у Саратовській області поблизу міста Енгельс є військовий аеродром, з якого регулярно вилітають літаки, що бомблять Україну.

За даними Вікіпедії, на авіабазі в Енгельсі знаходиться пункт управління (військова частина 06987), а також авіаційна група: 4 авіаційних ескадрильї - 16 літаків Ту-160, 18 літаків Ту-95МС.