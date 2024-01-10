"Укрпошта" закінчила 2023 рік з чистим доходом у майже 12 млрд гривень

"Укрпошта" закінчила 2023 рік з чистим доходом від реалізації товарів та послуг на 11,9 млрд грн - це на 19% більше, ніж у 2022 році (10 млрд), повідомляє Економічна правда.

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Зазначається, що у довоєнному 2021 році дохід компанії становив 11,1 млрд грн, у 2022-му - знизився до 10 млрд грн.

При цьому після падіння у перший рік повномасштабної війни "Укрпошта" повернулась до зростання - у 2023 році її дохід зріс до 11,9 млрд грн.

У 2024 році очікується збільшення доходу до 14,1 млрд грн.

"У 2023 році кількість відправлених посилок виросла на 40%. Також варто сказати, про 15 мільйонів посилок, які Укрпошта та Укрзалізниця перевезли разом - це зручна і дієва колаборація двох державних компаній.

Нашим великим досягненням воєнного часу загалом є налагодження авіасполучення з США. Це важливо для наших підприємців.

Важливим для багатьох процесів стало акцептування кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму 63 мільйонів євро та Європейським Інвестиційним Банком на суму 30 мільйонів євро", - заявив Смілянський.

"У 2023 році ми переломили негативний тренд 2022 року і вийшли на зростання доходів підприємства" , - додав він.

При цьому одним із основних напрямів роботи на 2024 рік гендиректор "Укрпошти" визначив цифровізацію. Компанія планує охопити цифровими послугами 100% українських міст та сіл у, йде завершення розробки відповідного програмного забезпечення.