Ракетна атака РФ на Харків: постраждали громадяни Туреччини і Грузії
Внаслідок ракетного удару росіян по готелю у Харкові станом на ранок 11 січня постраждали 13 осіб, серед яких двоє іноземців, повідомляє прокуратура. Про це заявили в Харківській обласній прокуратурі, повідомляє Українська правда.
"Отримали поранення 13 осіб. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії, обидва є журналістами турецького медіа", – йдеться в повідомленні.
10 осіб перебувають у лікарні, трьом допомогу надали на місці.
Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).