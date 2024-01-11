Відключення електрики боржникам не буде одномоментним та раптовим – Yasno

Компанія-постачальник електроенергії Yasno не буде відключати за борги усіх споживачів підряд, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Facebook гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, Yasno не буде відключати всю Україну, оскільки працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині.

"Як відключатимуть постачальники й оператори системи розподілу на решті території України - краще уточнити у них" , - додав він.

"Ні, ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по "віку" заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Київі та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн" , - пояснив Коваленко.

За його словами, відключення "не буде одномоментно всім і раптово".

"Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні. Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - сповіщення від ОСР.

Якщо ви не живете у квартирі - уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде", - зазначив керівник Yasno.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Столична компанія-енергопостачальник Yasno планує почати відключення боржників від електроенергії з 29 січня.