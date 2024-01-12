ДБР проводить обшуки в онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – ЗМІ

Державне бюро розслідувань 12 січня проводить близько двох десятків обшуків у справі про незаконну діяльність онлайн-казино, які, за даними слідства, пов’язані та підконтрольні російському букмекеру, повідомляє Українська правда.

За даними джерела в правоохоронних органах, йдеться про онлайн-казино BuddyBet та PariWin, які безпосередньо пов’язані з підсанкційним букмекером Parimatch.

Слідчі дії проводяться в офісних приміщеннях фінансових компаній та помешканнях осіб, які за даними правоохоронців, безпосередньо причетні до протиправної діяльності.

За даними слідства йдеться про ухилення від оподаткування, легалізацію чи відмивання доходів, одержаних злочинним через купівлю віртуальних активів (криптовалюти), з використанням підконтрольних фінансових інструментів.

Нагадаємо, міжнародна букмекерська компанія Parimatch призупинила свою діяльність в Україні в березні 2023 року згідно з рішенням РНБО та указом президента України про застосування санкцій.