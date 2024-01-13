У Міністерстві енергетики вкотре закликають економити електроенергію

У Міністерстві енергетики закликають економити електроенергію в пікові години, через високе споживання, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У енергосистемі України не спостерігають дефіциту, при цьому, як зазначається, споживання тримається на високому рівні, що змушує до економії.

Як зазначають у Міненерго, дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (у вихідні дні - з 10-ї до 12-ї та з 18-ї до 20-ї години).

Генерації електроенергії достатньо для покриття споживчих потреб, при цьому, за добу планується імпорт електроенергії з Румунії, Молдови та Словаччини обсягом 7987 Мв год.

Нагадаємо:

6 січня енергетики закликали до відповідального споживання електроенергії та економії.