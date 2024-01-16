Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації працівників підприємств ОПК

Підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень, повідомляє Економічна правда.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 16 січня, повідомляє "Урядовий портал".

Так, Кабмін вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

"Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень за кількістю та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності" , – прокоментував заступник Міністра економіки України Ігор Фоменко.

Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечити оборонним підприємствам можливість стабільно працювати й нарощувати обсяги виробництва.