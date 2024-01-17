Євросоюз планує запровадити нові санкції проти ХАМАСу – ЗМІ

Європейський Союз має намір оголосити про нові санкції проти палестинського бойового угруповання ХАМАС у понеділок. Про це три дипломати ЄС розповіли виданню Politico, повідомляє Європейська правда.

Нові санкції будуть спрямовані на перекриття джерел фінансування ХАМАС та проти кількох осіб, пов'язаних з угрупованням.

Один з дипломатів заявив, що новий набір санкцій необхідний для того, щоб завдати удару по фінансуванню ХАМАС.

У вівторок ЄС запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара через напад на Ізраїль 7 жовтня.

Це було зроблено в рамках існуючого режиму санкцій і окремо від обмежень, які оголосять міністри закордонних справ ЄС у понеділок, заявили обидва посадовці.

Паралельно з обговоренням санкцій проти ХАМАС, країни ЄС, які більш прихильно ставляться до палестинського питання, виступають за введення санкцій проти агресивних ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан.

Цю ідею також запропонував у грудні провідний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Однак, за словами двох посадовців, це занадто політично чутливе питання, щоб узгодити обидва заходи паралельно.

Ідея полягає в тому, щоб працювати поетапно. Щойно міністри закордонних справ ЄС схвалять санкції проти ХАМАС, робота над санкціями проти екстремістських ізраїльських поселенців буде продовжена.