Samsung Unpacked 2024: лінійка Galaxy S24 знайомиться з ШІ

17 січня 2024 року відбувся щорічний захід південнокорейського технологічного гіганта Samsung з презентації новітніх розробок у сфері мобільних пристроїв. Головною подією вечора став анонс довгоочікуваної лінійки флагманських смартфонів Galaxy S24 з розширеними можливостями на базі штучного інтелекту. Розповідаємо, як це було.

Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra — вершина мобільних технологій

Після нетривалого тизеру, що визначив основну тему івенту — більше можливостей для користувача завдяки ШІ на смартфоні, на сцену вийшов глава підрозділу мобільних пристроїв Samsung ТМ Ро, анонсуючи інноваційні рішення компанії.

У центрі уваги опинилася серія Galaxy S24. Нове покоління преміальних смартфонів отримало потужний технологічний запас міцності та розширені можливості штучного інтелекту.

Samsung традиційно представили три моделі нового покоління флагманів:

Дизайн новинок наслідує вдалі рішення попередніх поколінь, але при цьому кожна модель отримала низку необхідних косметичних доопрацювань і солідне внутрішнє оновлення:

Версія Ultra вперше оснащена плоским екраном, про який мріяли користувачі минулих версій. Ергономічний титановий корпус робить модель міцнішою. Крім основної камери 200 Мп з'явився зум-модуль на 50 Мп з 5-кратним оптичним збільшенням і 10-кратним кропом без втрат якості. Як процесор використовується Snapdragon 8 Gen 3 — найпродуктивніше рішення для Андроїда у 2024 році. Дисплеї на моделях S24 і S24+ зросли до 6,2 і 6,7 дюйма відповідно. Збільшилися батареї — 4000 і 4700 мАг, що в поєднанні з новітнім чипом Exynos 2400 гарантує рекордний час автономної роботи.

А новина, що моделі отримуватимуть 7 років оновлень, включно з новими версіями Android, зірвали оплески на арені SAP Center, де проходив захід.

Розширені можливості на базі ШІ

На окрему увагу заслуговує пакет Galaxy AI з ексклюзивними функціями на основі нейромереж і машинного навчання:

Circle to Search від Google дає змогу отримувати контекстну інформацію про будь-які об'єкти на екрані за допомогою простих жестів;

Live Translate з режимом Interpreter робить миттєвий двосторонній переклад як розмов, так і листувань у чаті;

фотолюбителі зможуть розширювати межі кадрів завдяки інструментам генеративного ШІ, а також покращувати знімки одним дотиком.

В Ultra з'явився асистент під час роботи з нотатками, що дає змогу організувати та форматувати тексти, а технологія Browsing Assist стисло викладає зміст вебстатей, щоб користувач не відвертався на «воду».

Анонс Galaxy Ring

На завершення презентації нам показали Galaxy Ring — смарткільце для відстеження показників здоров'я та фітнесу. Подробиць про аксесуар компанія не розкриває, але з огляду на можливості Samsung у сфері розробки, у гаджета є величезний потенціал стати мастхевом для всіх, хто піклується про своє здоров'я.

Samsung Unpacked 2024: навдивовижу футуристичне шоу

Підсумки січневої презентації Samsung вкотре продемонстрували найвищий потенціал компанії, готової задавати тренди на кілька років вперед. Лінійка Galaxy S24 визначає нову планку в мобільній індустрії. А набір ексклюзивних технологій ШІ не залишає шансів конкурентам.

Тож якщо ви мрієте володіти передовими гаджетами вже сьогодні, то Galaxy S24 однозначно варті вашої уваги. Подробиці про ціни та доступні конфігурації можна дізнатися на сайті АЛЛО.