Голова Конституційного суду України може втратити посаду: що сталося

На виконувача обов'язків Конституційного суду України Сергія Головатого склали протокол про адміністративне правопорушення. Тепер він може втратити посаду, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Деталі справи

Зазначається, що в.о. голови Конституційного суду України Сергій Головатий ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку.

Так, на розгляд до КСУ надійшла скарга, в якій заявник зазначав, що Сергій Головатий вніс завідомо недостовірні відомості до ухвали суду та наполягав на його звільненні.

Головатий міг бути звільнений

НАЗК пише, що не бажаючи виносити вказане звернення на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ, звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ (на підставі висновку якої Головатого могло бути звільнено), воно запропонувало вказане звернення до розгляду в порядку денному звичайного засідання.

Процедура такого засідання не передбачає можливості спрямувати звернення до зазначеної комісії.

"Таким чином, будучи наділеним повноваженнями в.о. керівника КСУ, Головатий убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій, за результатами якої міг бути звільнений" , - додало НАЗК.

Що загрожує Головатому

Дії Головатого кваліфікували за фактом порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. НАЗК склало протокол і відправило його в.о. голови Конституційного суду на ознайомлення.

"Якщо суд визнає чиновника винним, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу, а також можливого внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення" , - пише НАЗК.

Дії судді можуть бути розцінені як вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, у зв'язку з чим суддю може бути звільнено з посади.

Протоколи від НАЗК

Раніше НАЗК склало три протоколи на мера Рівного Олександра Третяка. Пізніше суд відсторонив його від посади на один рік.

Також колишній голова Верховного суду України Всеволод Князєв орендував елітну квартиру в Києві всього за тисячу гривень. На нього було складено протокол про можливу корупцію.

А в листопаді народний депутат Олександр Дубінський отримав протокол про корупцію. Його вручили в рамках кримінальних справ, у яких депутат виступає як підозрюваний.