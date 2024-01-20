В Monobank заявили про відбиття найбільшої DDoS-атаки

Monobank зазнав атаки на обчислювальну систему обʼємом більш ніж 50 мільйонів запитів. Пізніше атаку відбили, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив співвласник Monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Telegram.

Пізно ввечері 19 січня Олег Гороховський повідомив про атаку на банк.

"Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем" , - зазначив він.

DDoS-атака направлена на обчислювальну систему банку, шляхом великої кількості беззмістовних запитів, які перевантажують систему.

Через менш ніж годину після першого повідомлення, в Монобанку заявили про другу хвилю атаки, обʼємом у 50 млн запитів.

О 00:43 годині 20 січня Олег Гороховський перефразовано повідомив, що атаку відбили, сервіси Монобанку були відновлені.

Раніше, 18 січня 2023 року Олег Гороховський в інтерв'ю Українській правді зазначав, що Монобанк має інструмент боротьби з DDoS-атаками

"Ти бачиш, з яких IP-адрес іде навантаження, і блокуєш їх для можливості переходу за посиланням" , - зазначив співвласник Monobank.

Нагадаємо:

У грубні 2023 року після потужної хакерської атаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар" співвласник банку Monobank повідомляв про масовану DDoS-атаку на Монобанк. Згодом атаку відбили.