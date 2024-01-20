Україна та Словаччина працюють над трьома масштабними проектами в галузі енергетики

Україна та Словаччина працюють над втіленням трьох масштабних енергетичних та інфраструктурних проєктів, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Перший віцепрем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час поїздки до Братислави обговорила з віцепрем’єр-міністром з питань відновлення, плану стійкості та використання фондів ЄС Словаччини Петером Кмецем реалізацію трьох масштабних проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.

Зокрема, вони обговорили кроки, необхідні для пришвидшення реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани".

"Інтерконектор – це можливість з’єднати наші національні електромережі для покращення взаємодії у сфері енергетики. Це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, адже у випадку блекаутів ми зможемо ще оперативніше реагувати на проблеми", – зазначила Свириденко.

Як йдеться в пресрелізі, сторони також порушили питання створення нових прикордонних переходів та потенційні спільні зусилля для створення залізничного сполучення Київ – Кошице з використанням ширококолійної інфраструктури від станції Ужгород по території Словаччини.

За словами Свириденко, робота над покращенням логістичної та транспортної інфраструктури між Словаччиною та Україною сприятиме більшій мобільності українців, зручності пересування Європою та посилить українські кроки до євроінтеграції.

"Сьогодні ми продовжили конструктивний діалог на рівні віцепрем'єрів щодо поглиблення практичного співробітництва в економічній і торгівельній сферах, а також прискорення реалізації ключових інфраструктурних проєктів", – сказала вона.

Свириденко також подякувала уряду Словаччини за рішення надати кошти на придбання двох машин розмінування "Божена-4" для гуманітарного розмінування звільнених територій Херсонської області.

Крім того, сторони обговорили повернення українських дітей, яких насильно вивезли до РФ з окупованих територій, адже Україна зацікавлена в активному залученні Словаччини до цього процесу.

Раніше словацький парламент більшістю голосів 16 січня подолав вето президентки Зузани Чапутової та схвалив зміни до закону про конкуренцію, які передають повноваження на схвалення експорту зброї Міністерству оборони.

Як відомо, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує військову допомогу Україні, а також виступає проти санкцій ЄС проти Росії і хоче заблокувати вступ України до НАТО. Водночас він обіцяв не блокувати комерційні поставки зброї Києву словацькими компаніями.