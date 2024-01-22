ПАРЄ планує накласти санкції на Азербайджан за "російським сценарієм" – ЗМІ

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) планують обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення країною принципів організації. Про це розповіли кілька джерел, ознайомлених з підготовкою такого кроку, повідомляє Європейська правда.

Принципове рішення про ініціювання обмежень для Азербайджану вже ухвалене на рівні президентського комітету ПАРЄ. Після опівдня, з початком пленарної сесії, депутати офіційно ініціюють цю процедуру, найімовірніше – за формальної ініціативи представника Німеччини.

Офіційною претензією до країни буде те, що на вибори президента Азербайджану, що відбудуться в лютому, не запросили спостерігачів від ПАРЄ. Також звучить претензія через те, що Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ у Лачинський коридор.

До цього, починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти Росії. Процеси, які вона запустила, у підсумку призвели до глибокої кризи в РЄ та підготували тло для швидкого виключення Росії з організації у 2022 році.

Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання. Тоді під тиском Страсбурга влада все ж випустила з в’язниці опозиційного політика Мамедова.

Утім, у 2022 році в ПАРЄ вже звучали натяки щодо виключення Азербайджану з Ради Європи.

До яких саме дій планує вдатися ПАРЄ, наразі невідомо, рішення має ухвалити асамблея.