Зеленський підписав указ про території РФ, де історично жили українці

Президент Володимир Зеленський підписав указ №17/2024 про території Росії, на яких історично проживали українці. У документі глава держави заявив, що Москва зобов'язується дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо українців, які проживають на історично українських територіях, зокрема: дозволити вільне використання української мови, надати доступ до українських ЗМІ, право на мирне зібрання тощо, повідомляє Ліга.net.

"Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, зокрема на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, у Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації" , – йдеться в указі.

У зв'язку з цим Зеленський доручив Кабміну разом з міжнародними експертами, представниками Світового конгресу українців, вчених та громадськістю розробити та внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців у РФ, зокрема на історично населених ними землях.

Зробити це потрібно з урахуванням фактів і свідчень про злочини, вчинені Росією проти українців, які проживають на історично українських територіях. Йдеться про примусову русифікацію, політичні репресії та депортації.

Указ наголошує на необхідності дотримання країною-агресором міжнародних зобов'язань щодо забезпечення українцям на території Росії прав на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав, доступу до україномовних засобів масової інформації, права на мирне зібрання тощо.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.