Польща призначить уповноваженого з відновлення України

Уряд Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосив глава польського уряду Дональд Туск під час візиту до Києва в понеділок, його заяву наводить Onet.

За словами польського прем'єр-міністра, уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде депутат Сейму Павел Коваль, який очолює комітет у закордонних справах.

"До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", – сказав Дональд Туск.

За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Також Туск запевнив, що Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС.