Борель анонсував візит до Києва на початку лютого

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі голів міністерств закордонних справ 22 січня в Брюсселі анонсував візит до Києва на початку лютого, повідомляє Європейська правда.

На пресконференції після Ради ЄС із закордонних справ Боррель сказав, що питання підтримки України однією з провідних тем дискусій міністрів.

"Міністри погодились, що зараз – не час послаблювати нашу підтримку України. Навпаки, це час, щоб робити більше й швидше: з фінансовими ресурсами, з військовим обладнанням, підготовкою солдатів і всім, чого Україна потребує для захисту", – наголосив він.

Топ-дипломат ЄС у цьому контексті сказав, що Євросоюз продовжить роботу над "передбачуваною підтримкою" Києва, й анонсував, що вирушить до України "в перший-другий тиждень лютого".

"Сподіваюсь, ми досягнемо угоди про поповнення Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро, аби створити Фонд підтримки України (Ukraine Assistance Fund)", – додав Боррель.

Він підтвердив, що в ЄС підготували документ, на основі якого ведеться обговорення майбутнього фонду підтримки України зброєю, і учасники зустрічі 22 січня "погодились, що це – хороша основа для перегляду роботи Європейського фонду миру".

Нагадаємо, зовнішньополітична служба ЄС пропонує створити спеціальний військовий фонд для України, який би поглинув частину активів EPF, що залишилися, і поповнювався б на 5 мільярдів євро щороку з 2024 по 2027 рік.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати ці гроші для компенсації країнам за спільну закупівлю військової допомоги, такої як боєприпаси, безпілотники і ракети ППО для надання Україні.

За підсумками зустрічі голів міністерств закордонних справ ЄС також заявив, що між країнами-членами існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.