Генштаб: Окупанти намагалися вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра

За минулу добу на фронті відбулось 53 бойових зіткнення, загалом армія РФ завдала 2 ракетних та 41 авіаційний удари, здійснила 28 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 січня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Тернів Донецької області та ще 4 атаки неподалік Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак окупантів в районах Степового, Авдіївки та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 16 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога неподалік Роботиного Запорізької області, де окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій наших військ.