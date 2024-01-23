У Львові район без опалення та гарячої води через хакерську атаку

Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго", повідомляє Економічна правда.

"Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів" , - зазначено в повідомленні "Львівтеплоенерго".

У прес-службі Львівської міськради повідомили, що збій у системі теплопостачання "Львівтеплоенерго" стався минулої ночі. Унаслідок цього зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів.

Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.

Інформацію про втручання хакерів перевіряють правоохоронні органи.

У житловому масиві Сихів проживає близько 100 тисяч осіб.