Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Канади Білл Блер під час 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня оголосив про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, повідомляє Європейська правда.

Пакет військової допомоги вартістю близько 15 мільйонів доларів містить 10 жорстко-корпусних надувних човнів компанії Zodiac Hurricane Technologies. Ці судна допоможуть Україні в таких операціях, як пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, стеження й розвідка.

Кожен човен, який передасть Канада, буде оснащений сучасною сенсорною, навігаційною та комунікаційною системою. Крім того, вона забезпечить навчання українських військових на цих човнах. Очікується, що Україна отримає судна до кінця весни 2024 року.

Водночас із лютого 2024 року Канада в межах коаліції F-16 надасть цивільних інструкторів, літаки й допоміжний персонал для допомоги в підготовці українських льотчиків спільно з Данією та Францією. Навчання триватиме до 2025 року.

Зрештою, голова канадського Міноборони на "Рамштайні" оголосив, що країна долучиться до бронетанкової коаліції та коаліції з розбудови Військово-повітряних сил України, створених учасниками формату.

Нагадаємо, нинішня зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулась в онлайн-форматі й була зосереджена на довгострокових потребах Києва. У вступному слові міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив важливість підтримки України в протистоянні повномасштабній російській агресії.