Британська розвідка: У РФ запроваджують нові заходи проти критиків війни

Розвідка Великої Британії розповіла про нові заходи, які розглядають у РФ, проти тих, хто активно критикує російську агресивну війну проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 24 січня.

Зокрема, 22 січня Державна дума Росії обговорювала законопроєкт про арешт фінансових активів, включно з майном, у росіян, які відкрито критикують російську армію та "спеціальну військову операцію".

"За останній місяць низка відомих російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни" , – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали про ухвалені у 2022 році поправки до російського закону "про іноземних агентів", який вже давно використовується для репресій проти опонентів кремлівського режиму.

За даними російського моніторингового агентства з прав людини "ОВД-інфо", у 2023 році 217 осіб та організацій були визнані "іноземними агентами". Станом на 3 листопада 2023 року, за даними Міністерства юстиції Росії, загальний список "іноземних агентів" становив 707 осіб.

Як зазначили у розвідці, нове законодавство, швидше за все, спрямоване на те, щоб стримати і змусити замовкнути антивоєнну опозицію.