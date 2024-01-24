Словаччина передасть Україні техніку для будівництва рубежів оборони - Шмигаль

Словацькі приватні компанії поставлятимуть Україні інженерну техніку для проведення робіт із будівництва ліній оборони. Зокрема будуть передані броньовані екскаватори та машини для розмінування, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в Ужгороді.

За словами глави українського уряду, країна зараз будує "масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів".

"Це захист на всіх напрямках. Наш уряд виділив на це десятки мільярдів гривень" , - зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що подібний захист дозволить "як стримувати ворога, так і просуватися вперед".

"І ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єр-міністром (Словаччини Робертом) Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати в питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки, з боку словацьких компаній" , - сказав чиновник.

Шмигаль додав, що словацькі приватні компанії будуть поставляти Україні броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72.

"Окремо відзначу, що Словаччина уже ухвалила рішення для поставки двох машин для розмінування "Божена-4", аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини" , - повідомив прем'єр.

Позиція Словаччини щодо оборонної допомоги для України

Нагадаємо, раніше новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від оборонної допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

8 листопада 2023 року новий уряд Словаччини відмовився надавати Україні черговий (вже 14-й) пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 мільйона євро, який був схвалений попереднім Міноборони країни.

В уряді Фіцо вказали, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.

Додамо також, що раніше новий прем'єр Словаччини заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

Раніше сьогодні повідомлялося, що спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив про те, що країна продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері. Але Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні зі складів своєї армії.