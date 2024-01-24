ПАРЄ наклала політичні санкції на делегацію Азербайджану

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про незатвердження повноважень азербайджанської делегації, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент ЄП.

Рішення, що наклало політичні санкції на делегацію Азербайджану, підтримало 76, проти проголосувало 10 депутатів.

Згідно з цим рішенням, список депутатів, надісланий з Баку, не буде затверджений доти, доки Азербайджан не виконає рішення регламенту ПАРЄ. Йдеться про зобов’язання держав-членів допускати моніторингові, а також передвиборчі місії ПАРЄ. У Баку відмовляються це робити.

Таким чином, надалі ПАРЄ продовжить роботи без азербайджанських депутатів.

Важливо зауважити, що це рішення не призведе до практичних змін, оскільки азербайджанці оголосили, що йдуть з ПАРЄ, не чекаючи на рішення.

Ухвалена резолюція також стверджує, що "за більш ніж через 20 років після вступу до Ради Європи Азербайджан не виконав основних зобов'язань... Залишаються дуже серйозні занепокоєння щодо здатності проводити вільні та чесні вибори, щодо балансу влади, слабкості парламенту, незалежності судової влади та поваги до прав людини" та нагадує, що "щонайменше 18 медіа працівників перебувають під вартою".