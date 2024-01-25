У Естонії заявили, що НАТО недооцінив можливості РФ продовжувати війну

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що нові розвіддані про спроможність Росії виробляти боєприпаси і набирати людей в армію спонукали союзників по НАТО до переоцінки і низки попереджень про необхідність підготовки до довготривалого конфлікту, повідомляє Європейська правда.

Херем зазначив, що попередні прогнози про те, що російські війська досягнуть межі своїх ресурсів, не справдилися.

"Багато хто думав, що вони не можуть вийти за рамки цього – сьогодні факти говорять нам про інше. Вони можуть виробляти ще більше – в рази більше – боєприпасів" , – сказав Херем.

За його словами, РФ здатна виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів на рік, що значно випереджає європейські зусилля.

Крім того, російська армія може набирати сотні тисяч нових солдатів, додав естонський командувач.

Раніше Мартін Херем заявляв, що для реалізації російських погроз на адресу НАТО і, зокрема, країн Балтії необхідна реалізація одразу кількох чинників, ключовий з яких – завершення війни в Україні.