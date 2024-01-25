У ГУР розповіли деталі обміну полоненими, який не відбувся
У Головному управлінні розвідки розповіли деталі обміну полоненими із Росією, який був запланований на 24 січня, але не відбувся, як стверджує агресор, через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області РФ, повідомляє Українська правда.
Про це заявив представник Головного управління розвідки МОУ та Координаціного штабу Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону новин.
"Питання доставки полонених на обмін – відповідальність країни, яка їх утримує. Україна зі свого боку вжила всіх заходів для того, щоб вчорашній обмін відбувся.
Цивільний транспорт з російськими полоненими знаходився на місці, це Сумський напрямок. Все було готове для обміну. Відповідні служби попереджені, забезпечений режим тиші на напрямку. Прикордонники, Сили безпеки і оборони – всі відпрацювали належним чином.
Минулого разу, 3 січня, коли Україна повернула 230 свої захисників, Росія також використовувала авіасполучення для переміщення наших полонених. Але тоді було заздалегіть попереджено Україну, і було прохання забезпечити режим тиші, тому що сідає борт з військовополоненими українцями. Звичайно, Україна дотрималась цього, і обмін був успішно реалізований.
Стосовно вчорашніх заходів... Такої інформації від агресора ні в усному, ні в письмовому вигляді не надходило.
…За зізнанням самих росіян, вони використовують для транспортування українських полонених військову авіацію. Іл-76М – військовий літак, зі спареною зенітною гарматою на хвостовій частині".
Юсов повідомив, що конкретно цей борт був помічений на аеродромі "Енгельс-2" в Саратівській області РФ, де він забезпечував боєкомплектом стратегічну авіацію противника. Крім того, за його словами, це той самий літак, який постачав ракети для ударів по Харкову.
Передісторія:
- Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію.
- Через кілька годин після появи інформації про падіння Іл-76 Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, в якій натякнув, що цей літак був військовою ціллю і перевозив боєприпаси для російської армії
- Головне управління розвідки МОУ констатувало, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство зазначило, що не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту.
- Білий дім заявив, що поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.