Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Протокол опублікували ввечері 25 січня в офіційному віснику Туреччини, що означає набуття ним чинності. Таким чином, Туреччина повністю схвалила вступ Швеції до НАТО.

Нагадаємо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Швеція понад півтора року очікує схвалення своєї заявки на вступ всіма країнами-членами НАТО.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган зрештою направив протокол про ратифікацію до парламенту в жовтні 2023 року, але й там він тривалий час не рухався, позаяк Анкара вимагала прогресу в питанні надання їй американських винищувачів F-16.

Вступ Швеції в НАТО наразі не схвалила лише Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан цього тижня запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку, і той нещодавно прийняв запрошення.