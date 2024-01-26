Окупаційна влада Криму запровадила "особливий режим" на пунктах пропуску

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов 25 січня підписав указ про введення "особливого режиму" в’їзду та виїзду між окупованим Кримом та окупованою Херсонською областю, повідомляє Українська правда.

Як повідомляється, з метою "локалізації загроз безпеки населення, військових та інших об’єктів" у окупованому Криму.

Указ передбачає, що громадяни повинні перетинати кордон у трьох встановлених автомобільних і двох залізничних пунктах пропуску.

Військові колони повинні рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. Указом передбачено, що люди на блокпостах повинні пред’являти документи, що посвідчують особу, а військовослужбовці та правоохоронці - бойові накази або службові посвідчення.

Працюватимуть три автомобільні пункти пропуску - "Армянськ", "Перекоп", "Джанкой", і два залізничні - "Армянськ" та "Джанкой".