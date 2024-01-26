В ООН попередили про скорочення міжнародної підтримки Україні

Майже через два роки після початку російської агресивної війни агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну і попереджає, що допомога скоротиться.﻿ Про це заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Щодня наносяться авіаудари по лінії фронту та містам. І з кожним ударом вони приносять руйнування, що зачіпають мирне населення. Багато людей втрачають свої будинки або стають вимушеними переселенцями" , - заявив він.

Українське суспільство після нападу Росії показало себе дуже сильним і згуртованим, але через два роки напруга стає помітною.

"Ці розломи стають помітними, і, звичайно, існує ризик того, що вони стануть більшими в міру зменшення міжнародної підтримки у всіх її формах" , - сказав Ґранді.

У 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших агентств з надання допомоги добре фінансувалася, повідомив він. Але цього року виникла загроза скорочень. Війна в Україні втратила міжнародну увагу, війна у Секторі Газа домінує у заголовках. А у трьох основних донорах – Німеччині, США та ЄС – обсяг допомоги для України поки що не визначений.

"Пріоритет - вдома, ремонт - все, що дає людям притулок. Встановіть нові вікна, тому що вікна постійно руйнуються. Дуже неприємно робити це постійно, бо завжди є нові руйнування". З моменту початку російського вторгнення у лютому 2022 року УВКБ ООН разом з іншими гуманітарними організаціями та українськими агентствами відремонтувало 27,5 тисячі будинків" , - сказав Ґранді про роботу УВКБ ООН в Україні..

За словами Гранді, за оцінками ООН, в Україні налічується 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 млн біженців в інших країнах.

"Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках" , - заявив верховний комісар.

До них також увійшли 1,3 млн українців у Росії, стверджують у Москві. Доступ УВКБ ООН до них "дуже обмежений, але не нульовий". Через відвідування і телефонні дзвінки вони зв'язалися з 70 - 80 тисячами людей.