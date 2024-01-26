У НАТО оцінили, коли Угорщина ратифікує вступ Швеції

Угорщина може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.﻿ Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він заявив, що вступ Швеції до НАТО зробить увесь Альянс сильнішим. Столтенберг привітав рішення парламенту Туреччини щодо ратифікації членства Швеції і подякував президенту Реджепу Таїпу Ердогану.

"Я також вітаю цього тижня чітке повідомлення про підтримку від прем’єр-міністра Орбана та його уряду. Я з нетерпінням чекаю ратифікації Угорщиною, як тільки парламент знову збереться" , - заявив генсек НАТО.

Зазначається, що парламент Угорщини збереться на наступне засідання наприкінці лютого.

Додамо, що раніше в Угорщині заявили, що не поспішатимуть з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО. У парламенті наголосили, що не будуть збирати позачергове засідання, попри заяви деяких депутатів.

Шлях Швеції до НАТО

Після вторгнення Росії в Україну Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія пройшла шлях швидше і приєдналася до Альянсу у червні 2023 року.

Вступ Швеції блокувала Туреччина довгий час. 23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ в НАТО.

Будапешт обіцяв, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент підтримати інтеграцію Швеції.