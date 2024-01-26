ЗМІ: Шольц зустрінеться з Байденом для обговорення допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон у першій половині лютого, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом на тлі прагнень лідерів обох країн забезпечити додаткову підтримку Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що двостороння зустріч Шольца і Байдена планується в Білому домі протягом другого тижня лютого.

Як йдеться в публікації, сторони планують зустріч на тлі того, що екстрений запит адміністрації президента США на виділення 61 мільярда доларів застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.

Водночас наступного тижня Євросоюз проводить спеціальний саміт, щоб домовитися про додатковий пакет підтримки Києва в розмірі 50 мільярдів євро.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.