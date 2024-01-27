ԜР: США розробляють нову стратегію допомоги Україні

В адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні, яка буде зосереджена не на відвоюванні захоплених Росією територій, а на відбитті нових російських наступів, а також довгострокових перспективах – зміцнення збройних сил та економіки, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Вашингтон розробляє "нову стратегію, яка не буде зосереджена на поверненні територій, а зосереджується на допомозі Україні у відбитті нових наступів Росії при просуванні до довгострокової мети – зміцнення українських збройних сил та економіки".

За словами одного з джерел, ідея полягає в тому, щоб позиціонувати Україну як таку, що поки що утримує свої позиції на полі бою, але "вивести їх на іншу траєкторію, щоб бути набагато сильнішими до кінця 2024 року... і вивести їх на більш стійкий шлях".

Плани США є частиною багатосторонніх зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують Україну, обіцяючи їй довгострокову безпекову та економічну підтримку – як з огляду на необхідність, враховуючи "невтішні результати минулорічного контрнаступу і переконання, що аналогічні зусилля цього року, ймовірно, принесуть такий самий результат, так і як демонстрація непохитної рішучості президенту Росії Владіміру Путіну".

Кожна сторона готує документ, в якому викладені її конкретні зобов'язання на період до десяти років у майбутньому.

Але, зазначає видання, успіх стратегії майже повністю залежить від Сполучених Штатів, які на сьогодні є найбільшим донором України – щодо грошей та обладнання, а також вони (США – ред.) є координатором багатосторонніх зусиль.

За даними WР, цієї весни адміністрація (Джо Байдена – ред.) має сподівання оприлюднити свої власні 10-річні зобов'язання, які будуть складені Державним департаментом і Білим домом – за умови, що запит президента Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 61 мільярд доларів буде схвалений Конгресом.

Хиткий ґрунт, на якому наразі ґрунтується це припущення - а республіканці в Палаті представників, схоже, копають дедалі глибше, відмовляючи в грошах - непокоїть як західних союзників, так і саму Україну.

За словами американських чиновників, документ гарантуватиме підтримку короткострокових військових операцій, а також розбудову майбутніх українських збройних сил, здатних стримувати російську агресію.

Він міститиме конкретні зобов’язання та програми, які допоможуть захистити, відновити і розширити промислову й експортну базуи України, а також сприятимуть проведенню політичних реформ, необхідних для повної інтеграції в західні інституції.

Не випадково, за словами американського чиновника, сподівання полягають у тому, що довгострокова обіцянка – знову ж таки за умови підтримки Конгресу – також стане "перспективною" допомогою для України на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний на другий термін.

У публікації зазначається також, що Захід сподівається, що у 2024 році Україна не втратить більше території, ніж одна п'ята частина країни, яка зараз окупована Росією. Крім того, західні уряди хочуть, щоб Київ зосередився на тактиці, в якій його війська останнім часом досягли більшого успіху – обстріли на великі відстані.

У розмовах із законодавцями представники адміністрації підкреслювали, що лише близько половини із запитуваних 61 мільярда доларів спрямовані на поточні бойові дії, тоді як решта – на допомогу Україні у забезпеченні безпечного майбутнього без масивної західної допомоги.

Документ щодо допомоги США, за словами американських чиновників, які беруть безпосередню участь у його плануванні, складається з чотирьох етапів: воювати, будувати, відновлювати і реформувати.

План також передбачає додаткову протиповітряну оборону для створення захисних "бульбашок" навколо українських міст за межами Києва та Одеси, що дозволить відновити ключові галузі української економіки.