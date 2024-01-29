Підозрюваних у справі про розкрадання 1,5 млрд гривень на снарядах просять арештувати

Фігурантам справи про розкрадання майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил України підготували клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла речниця Офісу генерального прокурора України (ОГПУ) Надія Максимець.

За її словами, ОГПУ погодив клопотання про обрання підозрюваним у цьому провадженні запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі, еквівалентній розміру завданих збитків, а саме по 268 мільйонів 096 гривень для кожного (солідарно 1 340 465 698 гривень).

Зазначається, що клопотання щодо чотирьох підозрюваних прокуратура вже скерувала на розгляд до Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Йдеться про справу щодо контрактування Міноборони у ТОВ "Львівський арсенал" великої партії мінометних пострілів для ЗСУ.

Власні джерела РБК-Україна повідомляють, що серед фігурантів - скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Що передувало

Нагадаємо, днями Міноборони відсудило у справі стосовно ТОВ "Львівський арсенал" понад 1,5 мільярда гривень. Рішення суду набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт з ТОВ "Львівський арсенал" на поставку партії мінометних пострілів калібру 120 мм та 82 мм на суму близько 1,4 мільярда гривень.

Постачання мало розпочатися у грудні поточного року, але відомство за передоплаченим контрактом нічого не отримало.

Додамо, 27 січня в СБУ розповіли, що у колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" провели обшуки. Посадовців підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Також повідомлялося, що 1 лютого 2023 року СБУ проводила обшуки в екс-чиновників Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.