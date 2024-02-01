У Тернопільській області викрили схему щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон
Правоохоронці в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
Один з учасників групи є засновником громадської організації, тому мав доступ до системи "Шлях".
Підозрювані вносили до системи військовозобов'язаних як водіїв вантажних автомобільних перевезень гуманітарної допомоги.
Встановлено, що 48 внесених до системи водіїв після перетину кордону не повернулися в Україну.
Що загрожує зловмисникам
Правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків і вилучили документацію громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп'ютерну техніку.
Трьом учасникам групи повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон
Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.
Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.
Також правоохоронці ліквідували нові схеми, які давали змогу чоловікам ухилятися від мобілізації та незаконно виїжджати за кордон до країн ЄС.