Кабмін ініціював поновлення митних перевірок з 1 березня

Кабінет міністрів на засіданні 6 лютого схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він підкреслив, що ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань перед МВФ.

У ньому пропонується з 1 березня відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, зокрема щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Також з 1 березня пропонується поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року.

а передбачити протягом 60 днів із дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

Водночас проєкт закону пропонує встановити мораторій на проведення Держмитслужбою документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій.

А також врегулювати відновлення перевірок у разі зміни таким платником свого місцезнаходження.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки.